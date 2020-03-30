В России изобрели персональный блокатор вирусов

Российские студенты изобрели персональный блокатор вирусов. В состав специального картриджа входят гранулы с хлоритом натрия. Вкладку нужно поместить в бейдж на одежде. При контакте с кислородом выделяется диоксид хлора. Химическое соединение препятствует попаданию большинства вирусов в организм человека. По словам разработчиков блокатор действует около месяца. Затем картридж нужно заменить. Научными разработками студенты ИТМО занялись еще в 2017 году. Необходимые сертификаты и лицензии продукт получил только в начале этого года.