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Госдума разрешила регионам с июля вводить налоговый режим для самозанятых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума приняла поправки, которыми предлагается распространить специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. Об этом сообщается во вторник, 31 марта, на сайте нижней палаты парламента.

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Как отмечается в документе, до этого режим работал в 23 регионах страны.

«Проект федерального закона направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в пояснительной записке.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — отметил соавтор документа, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять законопроект, разрешающий всем регионам России с 1 июля 2020 года по желанию вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

25 марта депутат нижней палаты парламента Борис Чернышев предложил Минфину отменить налог для самозанятых в России до окончания пандемии коронавируса.

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