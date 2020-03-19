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40% российских фрилансеров заявили о желании стать самозанятыми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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40% фрилансеров России хотели бы перейти на налоговый режим для самозанятых. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили «Известиям» в HeadHunter.

«В регионах, где стать самозанятым пока официально нельзя, доля желающих оформить этот статус выше, чем в субъектах, где уже можно платить налог на профдоход, — 46% против 30% соответственно. В Москве фрилансеров, планирующих перейти на самозанятость, заметно меньше — только 25%», — говорится в исследовании.

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Вместе с тем не планируют платить налог на профессиональный доход — тоже 40%, столько же, как и тех, кто собирается легализоваться. Остальные затруднились с ответом.

Если рассматривать исследование в контексте всех работающих на себя граждан, то больше половины (56%) трудятся без официального оформления.

Только 8% респондентов открыли ИП, а 1% заключают с клиентами договор подряда.

На текущий момент число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых превысило 500 тыс. человек, сообщает пресс-центр Федеральной налоговой службы.

В ФНС считают, что фрилансеры, никак не оформившие свои трудовые отношения, должны платить НДФЛ для физлиц по ставке 13%, так как оформлять самозанятость необязательно — переход на этот режим добровольный.

9 марта стали известны самые популярные сферы деятельности среди самозанятых. В числе лидеров оказались перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду и строительная отрасль.

В конце декабря сотрудники аналитического центра НАФИ в ходе совместного исследования с «Яндекс.Такси» установили, что россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации в любимом деле, а также из-за нежелания иметь проблемы с законом и боязни последствий неуплаты налогов.

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