Глушаков заявил о нежелании футболистов доигрывать сезон

Полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков считает, что чемпионат России сезона-2019/2020 не стоит продолжать. Турнир в Российской премьер-лиге (РПЛ) остановили 17 марта, была объявлена пауза до 10 апреля. При этом, по различным данным, из-за распространения коронавирусной инфекции сезон может не возобновиться как минимум до начала-середины мая.

«Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа», — сказал Глушаков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам полузащитника «Ахмата», команда которого после 22 из 30 туров занимает последнее, 16-е место в Тинькофф РПЛ, все его знакомые футболисты не хотят, «чтобы кто-то вылетал — пусть всё закончится мирно».

Также Глушаков рассказал об общении с игроками из клубов Футбольной национальной лиги, которые «говорят, что было бы хорошо докинуть еще две команды в РПЛ из первой лиги». По словам хавбека, «как раз убьем сразу двух зайцев»: можно будет сохранить всех участников чемпионата и расширить лигу до 18 клубов.

Полузащитник отметил, что решения РПЛ в любом случае будут ориентированы на Европейский футбольный союз (УЕФА) и европейские лиги, а все аспекты «надо четко продумать». Он подчеркнул, что «футболисты — профессионалы, поэтому готовы к любому развитию событий», и призвал не забывать: главное — здоровье людей. «Сначала нужно победить вирус, остановить его распространение, чтобы жизнь вернулась в привычное русло, потом и о футболе можно будет говорить», — уверен Глушаков.

По словам полузащитника, «в Чеченской Республике нет паники, никто пока не видит катастрофы», но при этом «все понимают серьезность ситуации». Футболист убежден: руководители страны и регионов принимают необходимые меры, а людям требуется следовать рекомендациям.

17 марта вместе с РПЛ были остановлены все соревнования под эгидой Российского футбольного союза, а также плей-офф Континентальной хоккейной лиги и баскетбольная Единая лига ВТБ. В КХЛ и Лиге ВТБ уже объявили о том, что сезоны доиграны не будут. Новое совещание руководителей клубов РПЛ намечено на 10 апреля. Идею об остановке чемпионата ранее озвучил владелец «Спартака», вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.