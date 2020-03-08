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«Локомотив» победил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра, проходившая на столичном стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 8 марта, завершилась со счетом 1:0.

Как сообщает «Газета.ру», победу «железнодорожникам» принес гол Антонио Эдера. На 84-й минуте защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия получил красную карточку и был удален с поля.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 15-й строчке, на его счету 20 очков, отмечает «Спорт-Экспресс».

В следующем матче «железнодорожникам» предстоит встреча с «Ростовом» (15 марта), а грозненский клуб примет московское «Динамо» (13 марта).

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