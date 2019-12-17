Тренер «Ахмата» оценил перемены с Глушаковым после «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов считает, что полузащитник Денис Глушаков стал одним из лидеров его команды. При этом специалист отметил, что в «Спартаке» игрок выглядел сильнее, но сравнивать его партнеров по московскому и грозненскому клубу некорректно.

«У нас этот костяк есть, Глушаков в него входит. По тренировкам к нему вопросов нет. Он является примером для молодых, для тех, кто обижен, что не имеет возможности сыграть, — сказал Шалимов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему тяжело сравнивать игру Глушакова в московском и грозненском клубах. «Я не говорю, что наши ребята хуже. Но если взять год, когда спартаковцы стали чемпионами, то окружение у него было другое. Когда ты попер, начинаешь выигрывать… Конечно, в «Спартаке» он был сильнее. Но здесь у него другая жизнь, он должен быть лидером», — указал специалист.

Тренер также заметил, что по футболисту не видно, что на него повлияли неприятности в семье. В «Ахмат» полузащитник перешел летом после разрыва контракта со «Спартаком», а до этого длительное время занимался громким бракоразводным процессом со своей женой, матерью двоих дочерей Дарьей. Стороны обвиняли друг друга в изменах, о полузащитнике публиковали компромат — видео и аудио, а также фрагменты оскорбительной переписки.

«Я не вижу, чтобы ему это мешало. Глушаков на самом деле очень позитивный человек. Начинаешь с ним общаться и задумываться, что было до этого, проблемы в семье и с болельщиками… Наверное, многое было не так, как представляли», — сказал Шалимов.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России, полузащитник был его капитаном. Организованные болельщики красно-белых подвергали футболиста обструкции на матчах с осени 2018 года до его расставания с клубом — после увольнения с поста главного тренера Массимо Карреры. Фанаты обвиняли игрока в интригах против итальянского специалиста.