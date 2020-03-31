Исландский футболист ЦСКА отправил беременную девушку домой

Защитник футбольного клуба ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, что остался в Москве на время карантина один. Спортсмен решил, что его беременной подруге будет лучше готовиться к родам дома, а потому она улетела в Исландию до закрытия границ и прекращения авиасообщения.

«Увидел, что все страны вокруг Исландии закрывают границы, поэтому отправил свою беременную девушку на родину. Теперь жду, когда смогу к ней присоединиться. С семьей стараюсь созваниваться каждый день. Я постоянно держу родных в курсе происходящего, чтобы они не волновались. Тяжело быть в такое время на расстоянии и говорить только по телефону, но мы подбадриваем друг друга и надеемся, что это временно», — сказал Магнуссон в интервью газете «Спорт-Экспресс».

27-летний исландец вместе с другими игроками ЦСКА ушел на самоизоляцию с 17 марта, когда было принято решение о приостановке чемпионата России по футболу. При этом руководство клуба не разрешило футболистам покидать страну.

Магнуссон сообщил, что на время паузы «тренеры раздали всем специальную программу, которую выполняем, сидя дома». Исландец описал свой день так: «Просыпаюсь, готовлю, ем, тренируюсь и сплю». По его словам, единственное, зачем он выходит на улицу, — это гулять с собакой.

«Я провожу много времени со своим псом Танго, стараюсь гулять и заниматься с ним почаще, в остальное — созваниваюсь с семьей и друзьями, на приставке играю в Call of Duty». Так защитник «делает проще каждый день» и заполняет пустоту без командных тренировок и матчей. «Сейчас очень странное время», — подчеркнул футболист.

Исландец также рассказал, что на его родине эпидемия коронавируса началась раньше, чем в России. Его не удивили сообщения о том, что россияне массово приобретали не только продукты питания, которые долго хранятся.

«Забавно было слушать про туалетную бумагу, ведь ее начали скупать и в Исландии, но сейчас всё уже спокойно», — сказал футболист. По словам игрока, в его стране «супермаркеты и другие магазины открыты, паники никакой нет». Он выразил надежду, что «в Москве будет так же, и люди не будут скупать весь хлеб и туалетную бумагу, а еды на всех хватит, и продукты продолжат поступать на полки».

В понедельник, 30 марта, руководство ЦСКА продлило карантин для футболистов до 1 мая. С 30 марта в Москве введен особый режим карантина. Покидать квартиру жители могут только в ряде исключительных случаев, в которые входят прогулки с собакой около дома или визит в магазин.