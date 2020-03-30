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Половина россиян сталкивались с агрессивными подростками

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Фото: Depositphotos
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С агрессивным поведением трудных подростков сталкивался каждый второй россиянин (50%). Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ, проведенный совместно с благотворительным фондом «Шалаш».

Примечательно, что в своих детях такое поведение заметили только 5%. В то же время большинство опрошенных (89%) уверены: ответственность за агрессию и проступки детей несут их родители.

В качестве примеров трудного поведения подростков были названы: агрессия к окружающим (56%), к животным (35%), провокационное поведение и брань (36%), употребление алкоголя и наркотиков (35%). Курение называют реже (18%).

Также респонденты пожаловались на порчу своего и чужого имущества или воровство, совершенные несовершеннолетними.

Некоторые из опрошенных некомфортным поведением назвали также внешний вид детей, в частности пирсинг или разноцветные волосы.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов РФ.

Эксперты полагают, что многие родители боятся признавать, что дети — проекция их самих.

«Реальные проблемы начинаются в тех семьях, где родители боятся собственной уязвимости, прячутся от нее. И этот страх невольно, неосознанно передают собственным детям», — отметила доцент кафедры психологии личности факультета психологии МГУ Светлана Кривцова.

В то же время специалисты указывают, что сегодня тинейджеры сталкиваются с новыми угрозами, в том числе с буллингом в цифровом пространстве.

Подробнее читайте в статье «Известий»:

Грубый возраст: 50% россиян сталкиваются с агрессивными подростками

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