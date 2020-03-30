Половина россиян сталкивались с агрессивными подростками
С агрессивным поведением трудных подростков сталкивался каждый второй россиянин (50%). Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ, проведенный совместно с благотворительным фондом «Шалаш».
Примечательно, что в своих детях такое поведение заметили только 5%. В то же время большинство опрошенных (89%) уверены: ответственность за агрессию и проступки детей несут их родители.
В качестве примеров трудного поведения подростков были названы: агрессия к окружающим (56%), к животным (35%), провокационное поведение и брань (36%), употребление алкоголя и наркотиков (35%). Курение называют реже (18%).
Также респонденты пожаловались на порчу своего и чужого имущества или воровство, совершенные несовершеннолетними.
Некоторые из опрошенных некомфортным поведением назвали также внешний вид детей, в частности пирсинг или разноцветные волосы.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов РФ.
Эксперты полагают, что многие родители боятся признавать, что дети — проекция их самих.
«Реальные проблемы начинаются в тех семьях, где родители боятся собственной уязвимости, прячутся от нее. И этот страх невольно, неосознанно передают собственным детям», — отметила доцент кафедры психологии личности факультета психологии МГУ Светлана Кривцова.
В то же время специалисты указывают, что сегодня тинейджеры сталкиваются с новыми угрозами, в том числе с буллингом в цифровом пространстве.
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Грубый возраст: 50% россиян сталкиваются с агрессивными подростками