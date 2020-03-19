Полиция проверит сообщения об отравлении подростка наркотиками в Москве

Московские полицейские проверяют информацию об отравлении подростка синтетическими наркотиками. Об этом в четверг, 19 марта, агентству городских новостей «Москва» рассказали в правоохранительных органах столицы.

В одну из столичных детских больниц привезли 16-летнего подростка с диагнозом «отравление психотропными средствами» — амфетамином и экстази.

При себе у пациента был пакет с тремя таблетками красно-белого цвета. Его изъяли правоохранители. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Вещества направлены на экспертизу.

В конце января сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем.