В Краснодаре подросток залез на вагон-цистерну и погиб от удара током

На железнодорожной станции Пашковская в Краснодарском крае 15-летний подросток погиб после того, как забрался на вагон-цистерну. Об этом в воскресенье, 29 марта, kp.ru сообщили в Краснодарском линейном управлении МВД на транспорте.

«В 15:40 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от 39-летнего краснодарца. Мужчина вышел на балкон и увидел, как молодой человек забирается на вагон-цистерну на железнодорожной станции Пашковская. Парень попал в электромагнитное поле, а через секунду его ударило током. Тело молодого человека обнаружили на вагоне, куда он упал», — пишет издание.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по факту происшествия проводится проверка.

«Неподвижные вагоны лишь на первый взгляд безопасны. Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое — до 27500 В», — напомнили в ведомстве.

В декабре сообщалось, что во Владивостоке 13-летний подросток погиб от удара током, забравшись на грузовой вагон для того, чтобы сделать селфи.