Фазель не исключил переноса чемпионата мира в России на год

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что его организация продолжит обсуждение о местах проведения следующих чемпионатов мира. По его словам, в частности, возможен перенос ЧМ в Санкт-Петербурге на 2024 год.

Турниры распределены на пять лет: ЧМ-2021 должны принять Белоруссия и Латвия, в 2022 году — Финляндия, в 2023-м — Россия (Санкт-Петербург), в 2024-м — Чехия, а в 2025-м — Швеция и Дания. При этом после отмены чемпионата мира – 2020 возник вопрос, когда Швейцария сможет провести турнир в своей стране.

«У нас были обсуждения на этот счет. И нам предстоит еще оценить возможность такого шага. Но все-таки организовать перенос — это очень сложно. Мы будем собирать мнения, пообщаемся с организационным комитетом ЧМ-2021. На самом деле там уже проведена очень большая работа. То же самое касается и ЧМ-2022 в Финляндии. И ЧМ-2023 в России. Чехи, шведы и датчане тоже уже успели проделать определенную работу по ЧМ-2024 и ЧМ-2025», — сказал Фазель в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам руководителя IIHF, в обсуждение будут вовлечены все страны, которые получили право проведения пяти следующих чемпионатов мира. «Если кто-то согласен подвинуться — возможно, мы осуществим перенос», — заметил Фазель. Он подчеркнул: никто не собирается отнимать ЧМ-2021 у Белоруссии и Латвии, но не исключил, что турнир в этих странах «просто отсрочат на год — если до этого дойдет».

О чемпионате мира, который доверен Санкт-Петербургу, Фазель сказал: «Мы ориентируемся на 2023-й. Но если перенос все-таки будет осуществлен, сместятся все чемпионаты мира, и тогда будет 2024-й». При этом он не смог оценить вероятность подобного развития событий. По его словам, всё снова упирается в обсуждение всех заинтересованных сторон.

Фазель не скрывает: многое зависит не только от организаторов, но и от реакции страховых компаний. «Там огромный комплекс вопросов, а нам еще по страховым выплатам по отмененному чемпионату мира в Швейцарии надо много чего решить», — заметил президент IIHF.

Чемпионат мира по хоккею – 2020 должен был пройти в двух городах Швейцарии — Цюрихе и Лозанне — с 8 по 24 мая. Турнир был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

21 марта Фазель заявил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года в России переносить не планируется.