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Участники и ветераны ВОВ в Узбекистане получат по $1 тыс. к 9 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне участники и ветераны в Узбекистане получат по $1000. Соответствующий указ в понедельник, 30 марта, подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.

«В связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня памяти и почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовно-нравственное воспитание молодежи <…> установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 000 000 (10 млн) сумов», — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что все расходы на себя возьмет федеральный бюджет.

Все профильные ведомства во главе с министерством обороны страны должны будут обеспечить передачу денежных средств всем ветеранам.

По данным ТАСС, в республике проживает около 1 тыс. участников войны и более 40 тыс. работников трудового фронта.

В России в связи с празднованием 75-летия Великой Победы все ветераны — граждане РФ получат выплаты из федерального бюджета, максимальная сумма составит 75 тыс. рублей.

На эти средства смогут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией и в Великой Отечественной войне.

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