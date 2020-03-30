Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу ВОВ Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову. Указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 марта.

«Минигали Шаймуратов сегодня указом Владимира Путина награжден посмертно звездой Героя России. И есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира. Ничего случайного в жизни не бывает. Это — повод задуматься. Объединиться вокруг нашей славной истории», — написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Звание Героя России присвоено Шаймуратову «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Шаймуратов родился в деревне Биштяки Уфимского уезда (в настоящий момент село Шаймуратово Кармаскалинского района Башкирии) в 1899 году.

В 1931–1934 годах был слушателем Военной академии имени Фрунзе. Военную карьеру начал в 1934 году в качестве помощника начальника отделения разведуправления Генерального штаба Красной армии. В 1934–1940 годах был военным атташе в Турции, советником военного комитета при правительстве Гоминьдана в Китае, военным атташе в Китае.

Во время Великой Отечественной войны дивизия под его командованием одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, участвовала в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы.

Погиб в 1943 году между поселками Штеровского динамитного завода имени Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка) Ворошиловградской области при выходе полка из рейда по тылам противника.

Дивизия Шаймуратова была абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной армии по количеству Героев Советского Союза — 78 человек.