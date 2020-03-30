Россияне начали скупать морозильные камеры для запаса продуктов

Россияне начали закупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов. По данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели рост спроса на этот товар доходил до 1700%, выяснили «Известия».

Так, в период с 7 по 17 марта на маркетплейсе «Беру» количество заказов на морозильные камеры выросло более чем в шесть раз. В конце недели 16–22 марта интерес пользователей маркетплейса к холодильникам вырос на 50%, а к морозильникам — почти на 30%.

Резкий всплеск спроса на данные товары зафиксировали и на «Яндекс.Маркете». Покупатели стали интересоваться холодильниками в два раза чаще, а морозильниками — в три. Пик заказов пришелся на 19 марта.

На «Холодильник.ру» продажи морозильных камер выросли в 5,3 раза, на goods.ru — в 17 раз по сравнению с прошлым годом.

Диетологи считают заморозку здоровым способом сохранить продукты, но призывают не делать слишком больших запасов, ведь со временем содержание питательных веществ в продуктах уменьшается, поэтому лучше регулярно обновлять небольшие запасы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Продуктовый напор: россияне скупают морозильные камеры