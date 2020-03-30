В Ижевске обвиняемых в хищении средств сотрудников УК перевели под домашний арест

Индустриальный суд Ижевска изменил меру пресечения четверым сотрудникам ООО «Городская УК», включая экс-депутата городской думы Рауфа Кутдузова, которые обвиняются в присвоении 184 млн рублей.

После изучения материалов дела судом было принято решение перевести обвиняемых на домашний арест до 20 мая 2020 года.

«На период домашнего ареста в отношении обвиняемых судом установлен ряд запретов, в том числе запрещено вести переговоры любыми средствами связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет», — цитирует пресс-службу судейского сообщества республики Udm-info в понедельник, 30 марта.

По версии следствия, с января 2017 по август 2019 года обвиняемые перечисляли средства жильцов за ЖКУ на счета аффилированных организаций. Ущерб от их действий составил 184 млн рублей.

Задержали Кутдузова и остальных обвиняемых в октябре 2019 года.

25 марта в Ульяновской области за мошенничество осудили чиновницу, которая продавала неиспользуемые муниципальные земли на протяжении пяти лет.