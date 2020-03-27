Суд отменил УДО экс-главе ФСИН Реймеру

Калининградский областной суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе суда 27 марта.

Таким образом, решение предыдущей инстанции (Центрального районного суда Калининграда) отменено, передает агентство городских новостей «Москва».

Решение о досрочном освобождении Реймера принято 20 февраля. При этом в мае 2019 года в аналогичном прошении экс-главе ФСИН было отказано.

Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей в июне 2017 года. Его сообщники Николай Криволапов и Виктор Определенов получили 5 лет 8 месяцев и 7 лет колонии соответственно. Также они были оштрафованы на 600 тыс. рублей и 700 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Бывшего главу ФСИН арестовали 31 марта 2015 года, в тот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2010–2012 годах он и его сообщники мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные для обеспечения ведомства электронными браслетами.

Участники группы разработали схему, согласно которой подконтрольное им предприятие ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей, реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам, несмотря на то что не имело производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств.

Впоследствии Реймер обжаловал приговор и добился его смягчения. Мосгорсуд снял штраф с бывшего директора ФСИН. 22 августа 2018 года с Реймера и двух других фигурантов уголовного дела о хищениях при закупке электронных браслетов взыскали 2,2 млрд рублей.