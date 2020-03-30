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ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Банк России с 1 апреля 2020 года приостановит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в понедельник, 30 марта.

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Дальнейшие изменения о покупке драгоценных металлов будут приниматься Банком России в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

Ранее 30 марта Центробанк России заявил, что распространение коронавируса в мире и принятые в связи с ним ограничительные меры приведут к снижению экономической активности.

29 марта президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

На прошлой неделе российский лидер в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом предложил целый блок элементов финансовой поддержки как для населения, так и для предпринимателей. 31 марта Госдума рассмотрит данные законопроекты на пленарном заседании.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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