Московский «Спартак» заинтересовался форвардом футбольного клуба «Краснодар»

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в покупке нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом 30 марта сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» заинтересован в услугах Сулейманова. Уже сейчас в клубе обсуждают возможность такой сделки. При этом красно-белые понимают, что оформить переход будет весьма непросто», — рассказал он.

После зимней паузы Сулейманов неожиданно перестал появляться в основном составе «Краснодара». Во всех трех турах он выходил лишь на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Такое положение дел не устраивает Сулейманова, о чем он открыто заявил после мартовского победного матча со «Спартаком» (1:0), который прошел в Москве. В разговоре с журналистами Шапи отметил, что раньше проводил на поле по 90 минут, а плотность матчей была гораздо выше, и сейчас точно физически готов к таким нагрузкам. В той же беседе футболист подчеркнул, что ему очень нравится, как болельщики «Спартака» поддерживают команду.

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Шапи наголо: «Спартак» заинтересован в нападающем «Краснодара»