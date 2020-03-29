Черчесов негативно оценил ролики с жонглирующими туалетной бумагой спортсменами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что плохо относится к популярным в соцсетях видео, на которых спортсмены жонглируют туалетной бумагой. Челлендж звезд футбола был запущен в рамках акции «Оставайся дома», запущенной из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Отношусь к этому плохо. В этом плане я человек чуть-чуть старомодный. Есть эпидемия серьезной болезни, факт которой нужно принять и сделать всё, чтобы как можно быстрее от нее избавиться. От нее по всему миру уже умерло много людей. Поэтому все связанные с этим шутки я не очень приветствую», — сказал Черчесов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Тренер также прокомментировал отмену спортивных соревнований из-за коронавируса.

«Момент неприятный и нестандартный, такого еще не было. Когда-то всё бывает в первый раз, и это надо по возможности спокойно, без эмоций, пережить. Удовольствия коронавирус никому не доставляет. Но раз такое происходит, значит, эту реальность нужно принять. Очень важно сейчас выполнять все предписания медиков и правительства. Об этом в телевизионном выступлении сказал и президент нашей страны. Борьба с коронавирусом — это прежде всего самодисциплина», — сказал Черчесов.

Специалист отметил, что в его сознании «не укладывается», как такое сильное влияние болезни на весь мир может быть в XXI веке. При этом о масштабе происходящего он может «судить только из СМИ, никаких дополнительных личных источников информации нет, а мнения разные». Черчесов также заверил, что «никакого страха нет, есть недоумение» из-за пандемии коронавируса.

Всего в мире на 29 марта зарегистрированы 681 706 людей, заразившихся коронавирусом. Умерло 31 882, выздоровело 145 696. В России зарегистрировано 1534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано восемь летальных случаев, выздоровело 64 человека.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 были остановлены почти все соревнования в Европе, в их числе футбольные чемпионаты. Контрольные матчи сборной России со Швецией и Молдавией, которые должны были пройти 28 и 31 марта, были отменены. Чемпионат Европы – 2020 перенесен на 2021 год.