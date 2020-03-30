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Путин продлил полномочия Попова на посту замсекретаря Совбеза

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Фото: Совет Безопасности Российской Федерации/scrf.gov.ru
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Президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Попова в должности заместителя секретаря Совета безопасности России. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 марта.

«Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — отмечается в распоряжении.

Попов родился в 1951 году. С 1969 по 2010 год проходил службу в Вооруженных силах РФ. С 2012 по 2013 год работал помощником секретаря Совета безопасности. Занимает должность заместителя секретаря Совбеза РФ с марта 2013 года.

14 февраля Путин назначил пресс-секретаря бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Олега Осипова помощником заместителя председателя Совета безопасности. Другими указами Путин назначил Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совбеза.

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