Матвеева назначена начальником управления президента по развитию ИКТ

Президент России Владимир Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи. Соответствующий указ опубликован в субботу, 28 марта, на сайте Кремля.

«Назначить Матвееву Татьяну Владимировну начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», — говорится в сообщении.

Другим указом от этой же должности освобожден Андрей Липов.

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