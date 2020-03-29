Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи администрации президента Андрей Липов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье, 29 марта.

У Липова 30-летний опыт работы в области информационных технологий и связи. С 1990 по 2007 год он трудился на разных позициях в этой сфере. С 2008 года Липов работал в департаменте государственной политики в области информатизации и информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Начав с должности заместителя начальника отдела программ развития и поэтапно получая повышения, в 2010 году он возглавил весь департамент.

До назначения главой Роскомнадзора Липов с 2012 года руководил управлением по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое в 2018 году было переименовано в управление президента России по информационно-коммуникационным технологиям и инфраструктуры связи.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляет государственный контроль в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также занимается защитой персональных данных и организацией радиочастотной службы. Служба, подведомственная Минкомсвязи, была создана в декабре 2008 года.

С 2012 по 2020 год главой Роскомнадзора был Андрей Жаров. 23 марта он покинул должность, а на следующий день назначен гендиректором холдинга «Газпром-медиа». Жаров заявил, что старался превратить службы в «современный цифровой регулятор, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации». Многое из задуманного, по его словам, удалось реализовать.