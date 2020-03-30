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Брат Андрея Ермака опроверг обвинения в продаже госдолжностей

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Фото: TASS/ZUMA
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Брат руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака опроверг обвинения в «торговле государственными должностями», появившиеся в соцсетях и освещенные СМИ. Об этом 30 марта Денис Ермак написал на своей странице в Facebook.

«Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того, что не рассмотрели на кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью. Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем», — заявил он.

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Ранее 30 марта депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал в своем Facebook видео, где человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает в деловом разговоре с неназванными лицами вопросы трудоустройства в органы власти и соответствующей оплаты.

В ответ на это глава офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении подать обращение в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с опубликованным Леросом видео и выразил надежду на всестороннее расследование обстоятельств происхождения этих записей.

Как сообщает «112 Украина», специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела дело на Андрея Ермака и проверяет причастность главы офиса президента к продаже должностей.

Андрей Ермак был назначен на пост главы офиса президента Украины 11 февраля. Ранее он занимал должность помощника президента.

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