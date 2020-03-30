В Cанкт-Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 30 марта.

«Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.

Таким образом, в Санкт-Петербурге к настоящему моменту уже два пациента скончались из-за коронавируса SARS-CoV-2.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек.

Власти ряда регионов объявили об усилении карантинного режима и обязали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Такие меры ввели, в частности, в Москве и Московской области, а также в Калининградской и Мурманской областях.

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