Прямой эфир
Сюжет:

В Cанкт-Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 30 марта.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

«Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.

Таким образом, в Санкт-Петербурге к настоящему моменту уже два пациента скончались из-за коронавируса SARS-CoV-2.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек.

Власти ряда регионов объявили об усилении карантинного режима и обязали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Такие меры ввели, в частности, в Москве и Московской области, а также в Калининградской и Мурманской областях.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
Второй временный морг для жертв коронавируса откроют в Мадриде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020