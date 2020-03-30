В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В московской больнице скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб в понедельник, 30 марта.

Женщина также страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких», — сказано в сообщении.

Ранее, в понедельник, главврач московской больницы в Коммунарке заявил, что за минувшие сутки в медучреждении скончались два человека, у одного из которых диагностировали коронавирус. Еще один инфицированный скончался в больнице во Владимирской области.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом, при этом 11 человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

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