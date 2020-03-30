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Улицы городов в Башкортостане будут усиленно мыть после зимы

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Глава Башкортостана Радий Хабиров дал распоряжение провести уборку улиц после зимы в усиленном режиме. При промывке дорог руководитель региона поручил использовать шампунь.

По мнению Хабирова, уборочная техника должна работать «на износ». Это необходимо как в рамках дней чистоты и весенней уборки, так и для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Активная уборка уже проводится в Уфе. Вслед за поливальными машинами, которые сбивают грязь водой с шампунем, идут тракторы с щетками, убирающие грязь к обочине. Далее следует вакуумная уборочная техника, которая полностью убирает мусор. Усиленная уборка проводится на центральных магистралях, реже — на второстепенных улицах и тротуарах. Специалисты поясняют, что уборка с использованием шампуня позволяет избавляться от нефтяных пятен и иных загрязнений, которые за период зимы превращаются в стойкую пленку.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске за сезон уборочных работ, который продлится до 22 июня, планируется провести восемь крупных субботников.

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