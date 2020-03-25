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Матвиенко пригласила сенаторов принять участие в субботнике

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Фото: пресс-служба СФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 25 марта пригласила сенаторов принять участие в субботнике на территории главного храма Вооруженных сил РФ.

«Субботник на территории храма Вооруженных сил пройдет 15 апреля, сразу после нашего пленарного заседания. Поэтому прошу всех взять с собой рабочую одежду. Это будет встреча без галстуков точно», — передает ее слова ТАСС.

Матвиенко добавила, что после заседания будет перерыв, во время которого сенаторы смогут перекусить, после чего на автобусах их отвезут на субботник.

Ранее в среду она призвала сенаторов и сотрудников аппарата верхней палаты парламента старше 65 лет уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы.

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