Весенняя уборка за год подешевела на 1%

Специалисты сервиса «Авито» в преддверии сезонных весенних уборок сравнили цены наведения порядка в 2020 году с прошлогодними. Как оказалось, и уборка своими силами, и вызов клининговой службы стали доступнее.

Уборка своими силами в среднем по стране обойдется в 12 тыс. рублей (учитывалась цена набора из чистящего средства, ведра, швабры, стремянки и пылесоса). Это на 1% дешевле, чем годом ранее. При этом швабры подорожали на 14%, а все остальные элементы набора стали стоить меньше, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

В Саратове уборка обойдется менее чем в 9 тыс. рублей, в Краснодаре — в 15,4 тыс. рублей.

Генеральная уборка руками клинера в среднем по России стоит 900 рублей (цена варьируется в зависимости от объема и сложности работы). Это на 3% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. При этом в 11 из 23 крупнейших городов цена услуги выросла — рекордсменом стал Ижевск с ростом на 26%, до 670 рублей, в 10 городах цена снизилась, в двух — Нижнем Новгороде и Новосибирске — осталась прежней.