Проект «Генеральная уборка» запускают в Калуге

В Калуге проведут «Генеральную уборку». Так называется новый проект, который представил главный архитектор города Алексей Комов.

Разработана схема решения проблем на уровне дворов и микрорайонов. ТОС формулирует задачи и передает перечень в горуправу, там в свою очередь готовят проектные предложения, которые выносят на обсуждение жителей, пишет газета «Весть». Планируется, что к «Генеральной уборке» присоединятся чиновники, эксперты, управляющие компании, общественность.

Напомним, волонтеры движения «Том Сойер Фест» намерены восстановить дом в Калуге. Активисты интересуются мнением горожан по поводу будущего облика здания. Дом находится на улице Рылеева. Координаторы проекта предложили несколько вариантов колористических решений.