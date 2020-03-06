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Проект «Генеральная уборка» запускают в Калуге

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В Калуге проведут «Генеральную уборку». Так называется новый проект, который представил главный архитектор города Алексей Комов.

Разработана схема решения проблем на уровне дворов и микрорайонов. ТОС формулирует задачи и передает перечень в горуправу, там в свою очередь готовят проектные предложения, которые выносят на обсуждение жителей, пишет газета «Весть». Планируется, что к «Генеральной уборке» присоединятся чиновники, эксперты, управляющие компании, общественность.

Напомним, волонтеры движения «Том Сойер Фест» намерены восстановить дом в Калуге. Активисты интересуются мнением горожан по поводу будущего облика здания. Дом находится на улице Рылеева. Координаторы проекта предложили несколько вариантов колористических решений.

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