Восемь крупных субботников пройдет в Ульяновске

С 16 марта в Ульяновске начнутся масштабные работы по благоустройству. В городе запланировано восемь крупных субботников.

Сезонное благоустройство продлится до 22 июня. Соответствующее постановление подписал глава Ульяновска Сергей Панчин. Субботники в городе пройдут 20 марта, 2, 17 и 24 апреля, 15 и 29 мая, а также 5 и 19 июня. Последний субботник получит статус единого дня чистоты и порядка, сообщает 1ul.ru.

В наведении порядка будут участвовать предприятия и организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья, жильцы частного сектора. Также присоединиться к субботникам могут все желающие ульяновцы. Уборка пройдет не только во дворах, но и в подвалах и на чердаках зданий. Кроме того, запланирована обрезка деревьев и кустарников, а также мусора и пыли с проезжей части.

Для обустройства газонов в городе привезут грунт. В Ульяновске разобьют новые клумбы и высадят саженцы деревьев.