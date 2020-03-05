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Порядка 600 тыс. тюльпанов срезали к 8 Марта в теплицах Ульяновска

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Женщинам Ульяновска на Международный женский день предложат местные тюльпаны. В теплицах срезали 600 тыс. штук этих цветов.

Как рассказали 1ul.ru в Городском центре по благоустройству и озеленению, тюльпаны упакуют и развезут по сетевым магазинам Ульяновска. На прилавках можно будет найти 16 сортов тюльпанов.

В прошлый раз в городских теплицах срезали крупную партию цветов к 14 февраля. Тогда специалисты сделали букеты из 25 тыс. цветов.

В центре сказали, что в этом сезоне появились новые сорта весенних цветов: белоснежный «Хакун» из Нидерландов, сиреневый «Зинаида блю», ярко-красный «Рэд барон». Правда, и классические желтые тюльпаны «Стронг голд» также остались в ассортименте.

2 марта в ФТС «Известиям» рассказали, что самыми популярными цветами, которые дарят женщинам на 8 Марта, остаются розы. На втором месте — тюльпаны. А мимозы — самые непопулярные цветы.

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