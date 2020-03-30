Заразившийся коронавирусом князь Монако рассказал о самочувствии

Князь Монако Альбер II 30 марта в эфире телеканала TF1 заявил, что идет на поправку. «Чувствую себя лучше и лучше, начинаю видеть свет в конце туннеля», — сказал он.

Альбер добавил, что у него сохранился небольшой кашель, но в целом он чувствует себя хорошо.

19 марта княжеский дворец сообщил о заражении 62-летнего монарха коронавирусом. Отмечалось, что здоровье Альбера II не вызывает беспокойства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта в мире зафиксировано 724,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 34 тыс. человек скончались.