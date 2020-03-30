Собянин пообещал усиливать контроль за соблюдением самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти будут усиливать контроль за соблюдением москвичами режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Планируется к концу текущей недели обеспечить всю IT-инфраструктуру для реализации этих мер. Об этом градоначальник заявил в понедельник, 30 марта.

«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», ― заявил градоначальник.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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