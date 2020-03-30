Прямой эфир
Сюжет:

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин проведет отпуск дома

0
Фото: youtube.com/Союзмультфильм
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая серия мультипликационного фильма «Простоквашино» расскажет об отдыхе почтальона Печкина в домашних условиях и о развитии его отношений с возлюбленной, няней Маргаритой Егоровной. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

Почтальон проведет отпуск в доме Дяди Федора, Матроскина и пса Шарика. Изначально студия планировала представить серию «Доить или не доить», но эпизод «Все включено» стал более актуальным в нерабочую неделю, отметили в студии.

По сюжету серии, главные герои вместе с Маргаритой Егоровной решили пригласить туристов для отдыха в деревне. Первым «гостем» стал Печкин. «Что будет дальше — предстоит узнать зрителям», — отмечает «РИА Новости».

В 20-й серии «Возвращения в Простоквашино» у Печкина появилась возлюбленная. Новая героиня — блондинка средних лет, не похожая на добрую няню, которую зовут Маргарита Егоровна.

Первая серия нового «Простоквашино» увидела свет в апреле 2018 года. Власти Китая попросили создателей ускорить съемки, чтобы приобрести мультфильм полностью для показа на местном телевидении.

Жителям многих государств мира рекомендовано находиться дома из-за распространившейся коронавирусной инфекции. Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В новой серии «Простоквашино» появится загадочное фиолетовое пятно
Названа дата выхода серии «Простоквашино» с возлюбленной Печкина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020