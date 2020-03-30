В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин проведет отпуск дома

Новая серия мультипликационного фильма «Простоквашино» расскажет об отдыхе почтальона Печкина в домашних условиях и о развитии его отношений с возлюбленной, няней Маргаритой Егоровной. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Почтальон проведет отпуск в доме Дяди Федора, Матроскина и пса Шарика. Изначально студия планировала представить серию «Доить или не доить», но эпизод «Все включено» стал более актуальным в нерабочую неделю, отметили в студии.

По сюжету серии, главные герои вместе с Маргаритой Егоровной решили пригласить туристов для отдыха в деревне. Первым «гостем» стал Печкин. «Что будет дальше — предстоит узнать зрителям», — отмечает «РИА Новости».

В 20-й серии «Возвращения в Простоквашино» у Печкина появилась возлюбленная. Новая героиня — блондинка средних лет, не похожая на добрую няню, которую зовут Маргарита Егоровна.

Первая серия нового «Простоквашино» увидела свет в апреле 2018 года. Власти Китая попросили создателей ускорить съемки, чтобы приобрести мультфильм полностью для показа на местном телевидении.

Жителям многих государств мира рекомендовано находиться дома из-за распространившейся коронавирусной инфекции. Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.