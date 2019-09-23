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Названа дата выхода серии «Простоквашино» с возлюбленной Печкина

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Фото: youtube.com
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Новая, 20-я серия «Возвращения в Простоквашино», в которой у героя мультсериала почтальона Печкина появится возлюбленная, выйдет 24 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Союзмультфильма» в понедельник, 23 сентября.

О том, что новую героиню будут звать Маргарита Егоровна, сообщили в «Союзмультфильме» еще 2 сентября. Она будет присматривать за сестрой дяди Федора. Женщину озвучит народная артистка России Татьяна Васильева.

Собеседник РБК отметил, что новая героиня — блондинка средних лет, не похожая на добрую няню.

«Это очень волевая дама, как говорят, «с характером». Она приедет в деревню по просьбе мамы и папы присматривать за сестрой дяди Федора — Верой Павловной», — пояснили в киностудии.

На создание нового образа режиссеров вдохновила героиня Тетя Тамара — строгий полковник в отставке из сказки Эдуарда Успенского «Тетя Дяди Федора». В «Союзмультфильме» рассказали, что Маргарита Егоровна «такая же своенравная и властная», «предпочитает делать всё по-своему» и противостоит идиллии жителей деревни. Создатели отмечают, что эти черты и привлекли Печкина, ведь их с героиней характеры похожи.

Первая серия нового «Простоквашино» увидела свет в апреле 2018 года. Власти Китая попросили создателей ускорить съемки, чтобы приобрести мультфильм полностью для показа на местном телевидении. Кроме КНР мультпроизведением заинтересовались в странах Восточной Европы.

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