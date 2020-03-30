Вильфанд оценил связь климата и распространение коронавируса

Прямой зависимости распространения коронавируса от погоды и климата нет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пример он привел активность пандемии в некоторых теплых странах. По его словам, верить в то, что климат влияет на коронавирус, он не сможет, пока биологи или медики не подтвердят, что при высокой температуре вирус слабеет и распадается.

«В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно», — цитирует его в понедельник, 30 марта, ТАСС.

Исключать полное отсутствие влияние климата на распространение коронавирусной инфекции нельзя, подчеркнул специалист. Но требуется доказательная база, чтобы подтвердить это.

Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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