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Реакция репортера на бизонов стала мемом про дистанцирование

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Фото: twitter.com/DeionNBCMT
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Американский тележурналист из штата Монтана Дейон Брокстон набирает популярность у пользователей соцсетей из-за своей реакции на стадо бизонов, которых он увидел во время съемок сюжета.

Ролик, который сам репортер опубликовал в своем Twitter, стал мемом на тему социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Журналист записывал сюжет в национальном парке Йеллоустоун. В ролике видно, как он тревожно смотрит в сторону, прерывает свою речь и выходит из кадра со словами: «Боже мой, нет, с тобой я не связываюсь».

Поведение Брокстона напомнило пользователем соцсетей реакцию людей на кашляющего пассажира в общественном транспорте.

В свою очередь сотрудники Йеллоустонского парка похвалили Брокстона за правильное поведение при встрече с бизонами.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано почти 142 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерли почти 34 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.

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