Самой молодой жертвой коронавируса в Европе стал португальский подросток

Подросток из португальского города Овари умер от коронавируса COVID-19 утром в воскресенье, 29 марта, в больнице Сан-Себастьян, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 14-летний школьник страдал от псориаза, однако у него не было серьезных проблем со здоровьем.

Газета отмечает, что он стал самым молодым человеком в Европе, скончавшимся от коронавируса.

По данным портала Worldometer на 29 марта, в Португалии от коронавируса умерли 119 человек, всего выявлено 5962 случая заболевания.

Ранее самой юной жертвой заболевания считалась 16-летняя школьница из Франции Жюли Аллио, которая умерла в больнице в Париже в среду, 25 марта.

Накануне в США от коронавируса умер младенец, которому было меньше года, напоминает «Газета.Ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 717 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.