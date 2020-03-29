Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Предстоятель РПЦ посоветовал соблюдать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

«Давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из египетской пустыни. А уж ей, наверное, есть-то и пить хотелось. Хотя в современных городах есть возможность и питие, и пищу получить, не выходя из своей пустыни. Вот именно так мы должны сейчас жить», — подчеркнул он.