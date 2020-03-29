В Ухане спустя два месяца заработало метро

Метрополитен китайского города Ухань (провинция Хубэй) возобновил работу после двухмесячной приостановки из-за эпидемии коронавируса.

На данный момент восстановлена работа 184 станций. На них действуют около 200 тепловизоров для измерения температуры пассажиров.

Кроме того, в поездах проводится контроль людей в вагонах. На сиденья размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного». Также поезд будет сопровождать специальный контролер, который будет отслеживать выполнение новых правил.