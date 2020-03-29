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Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

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Самолет приземлился в аэропорту Борисполь. Он доставил 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

Груз распределят в больницы всех областей, а также передадут для нужд полиции и военных.

Также в офисе Зеленского уточнили, что еще один груз в виде 100 тыс. тестов на коронавирус прибудет отдельным рейсом.

26 марта Зеленский заявил, что Украина закрывает границы для граждан, не успевших вернуться из других стран. По его словам, это было трудное решение, но надо было выбирать между теми, кто остается за рубежом, и 40 млн человек внутри страны. Об оставшихся за пределами Украины позаботятся дипломаты и местные украинские диаспоры, заявил он.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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