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Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб в воскресенье, 29 марта.

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Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.

«Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 13 инфицированных посещали европейские страны в последние две недели. Пациенты, а также те, с кем они близко контактировали, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что 270 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 1534.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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