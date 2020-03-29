В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки минобразования Казахстана в воскресенье, 29 марта.

Эпицентр землетрясения, энергетический класс которого составляет 9,8, располагался на глубине 10 км в 390 км на юго-запад от казахстанского города Алма-Ата, на территории Киргизии, отмечает «Газета.ру».

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

26 марта землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано на востоке Камчатского полуострова.