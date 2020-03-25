Высота волны цунами после землетрясения на Курилах составила 50 см

Высота волны цунами в Северо-Курильске после землетрясения составила 50 см. Об этом сообщает главк МЧС РФ по Сахалинской области.

Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 по местному времени (7:15 мск), ее высота составила 50 см. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

При этом в МЧС отметили, что угроза цунами сохраняется, и эвакуированные ранее 400 человек из портовой зоны останутся на возвышенности. Специалисты примут решение об отмене тревоги после начала отлива.

Ранее сейсмологи сообщили, что в 500 км от Петропавловска-Камчатского (в 250 км юго-западнее Северо-Курильска) произошло землетрясение магнитудой 7,6.

В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. По Северо-Курильскому району была объявлена тревога цунами.