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Двух раввинов госпитализировали в Коммунарку с подозрением на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Двух раввинов госпитализировали в инфекционное отделение в Коммунарке с подозрением на новый коронавирус. Об этом со ссылкой на вице-президента Конгресса европейских религиозных общин и организаций России Зиновия Когана сообщает «РИА Новости».

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Один из них раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган, второй недавно прилетел из Израиля. Три недели назад раввины принимали участие в праздновании Пурима (Еврейский праздник. — Ред.) в московской синагоге.

Госпитализированы инфицированные несколько дней назад. Отмечается, что Ицхаку Когану 74 года. По словам сына московского раввина, сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести, к искусственной вентиляции легких прибегать не пришлось.

Кроме того, сын Когана отметил, что сомневается в том, что его отец заразился коронавирусом во время празднования Пурима, и отметил, что в точности никто не знает, где это могло случиться.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 660 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились почти 142 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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