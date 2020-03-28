СМИ сообщили о переизбытке нефти в мире
Мир вскоре «захлебнется» от избытка нефти, пишет Bloomberg.
По информации агентства, к июню страны будут вынуждены сократить объемы добычи в связи с нехваткой нефтехранилищ.
Отмечается, что на нефтяном рынке в США даже возникли отрицательные цены. Некоторые производители вынуждены доплачивать за сырье.
Мир вскоре «захлебнется» от избытка нефти, пишет Bloomberg.
По информации агентства, к июню страны будут вынуждены сократить объемы добычи в связи с нехваткой нефтехранилищ.
Отмечается, что на нефтяном рынке в США даже возникли отрицательные цены. Некоторые производители вынуждены доплачивать за сырье.