СМИ сообщили о переизбытке нефти в мире

Мир вскоре «захлебнется» от избытка нефти, пишет Bloomberg.

По информации агентства, к июню страны будут вынуждены сократить объемы добычи в связи с нехваткой нефтехранилищ.

Отмечается, что на нефтяном рынке в США даже возникли отрицательные цены. Некоторые производители вынуждены доплачивать за сырье.