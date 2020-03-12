Экономисты прогнозируют рекордное падение на фондовом рынке

Эксперты прогнозируют «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса. Падение акций на фондовых рынках будет рекордным. При неблагополучном сценарии американский фондовый рынок может рухнуть на 35% от январских максимумов. Биржи охватит массовая распродажа, которая не обойдет стороной и нефть. По мнению экономистов, ценовая война на рынке черного золота приведет и к резкому падению цен на сырье — до $20 за баррель. При сильном снижении стоимости нефти национальная валюта будет дешеветь, отмечают аналитики — курс может уйти ниже 75 рублей за $1 и, вероятно, даже ниже 80 рублей за $1. Объявление пандемии способно замедлить рост мировой экономики до уровня, близкого к 1%.