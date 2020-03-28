США обвинили в планах передать грузы боевикам в Сирии под видом гумппомощи

США на фоне ситуации с коронавирусом намерены передать грузы для боевиков под видом гуманитарной помощи для беженцев в сирийском «Рукбане». Об этом говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов.

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — сказано в сообщении.