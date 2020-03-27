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Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Хасеке

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Фото: ТАСС/Сергей Леваненков
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Шестой по счету российско-турецкий патруль со времени подписания договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел в сирийской провинции Эль-Хасаке неподалеку от границы с Турцией.

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В состав патруля от российской военной полиции вошли БТР и бронеавтомобили «Тигр», от турецкой — бронетранспортеры Kirpi. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов Ми-8 и Ми-35, выполнявших полеты на предельно малых высотах для безопасности экипажей.

Местные жители тепло встретили военных.

«Машут руками, воспринимают очень положительно - это видно было во время патрулирования», — отметил представитель российской военной полиции.

Весь путь (около полутора сотен километров) занял четыре часа.

Совместное патрулирование в этом районе будет продолжено.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.

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