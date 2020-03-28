Санкции США во время пандемии коронавируса раскритиковали в бундестаге

Американская санкционная политика на фоне пандемии нового коронавируса неприемлема, а попытки США навязать свои интересы ради экономической выгоды являются безответственными и становятся причиной смерти людей. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, вместо того чтобы договариваться о взаимных компромиссах и вносить вклад в мировое сообщество, Соединенные Штаты пытаются навязать свою волю в одностороннем порядке другим государствам посредством санкций в пользу американской экономики.

Парламентарий отметил, что данный подход Вашингтона к защите своих экономических и геостратегических интересов посредством санкций принципиально неприемлем. Однако такие атаки участились после прихода к власти нынешнего президента США Дональда Трампа, причем не только против оппонентов, но и в отношении стран, которые считают себя американскими партнерами.

«Снятие санкций, а никак не их продление является требованием часа, и я очень надеюсь, что до этого понимания созреют в правительстве ФРГ и в остальной части ЕС», — заключил Эрнст.

Ранее, 27 марта, МИД РФ заявил, что вопрос о снятии односторонних санкций приобретает особую актуальность на фоне стремительного распространения коронавируса.

В МИД РФ подчеркнули, что инициатива о введении солидарного моратория на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые операции для их закупок была выдвинута президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20, который в формате видеоконференции прошел в четверг, 26 марта.

Ранее в марте восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.